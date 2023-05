Yina Calderón dejó impactado a todos, luego de mostrar cómo están sus glúteos. Más de uno quedó en shock.

Quedaron impresionados, luego de que el glúteo se le deformara. Los internautas la han criticado por las publicaciones recientes, en donde se puede ver cómo está. Es más, hasta ella afirmó que no la estaba pasando bien.

La DJ de la guaracha publicó diferentes imágenes que dieron mucho de qué hablar. Primero mostró cómo se le veían las 'pompis' con una faja y cómo iba su proceso.

Allí muestra cómo se la apunta y aseguró que ella quiere ser la 'Barbie colombiana', pero la criticaron hasta más no poder. Dentro de este mismo video aseguró que se iba a practicar más cirugías, porque su sueño es verse como la mejor de todo el país.

"Quiero contarles que nuevamente me va a tocar someterme a una cirugía de reconstrucción de glúteos, extracción de biopolímeros y también algunos arreglitos estéticos que me gustaría hacerme. Ustedes saben que yo llevo acerca de dos años comentándoles que tengo un plan de llegar a ser la Barbie Colombiana qué es un sueño que he tenido desde siempre", expresó la mujer.

Luego de esto, ella aseguró que su salud está en riesgo, por lo que se someterá a una cirugía en los próximos días. Yina dijo que sentía muchos dolores en los glúteos. Recordó que ella tiene una prótesis en una 'nalguita' y en la otra no. Esto es peligroso, "ya el músculo no aguanta más procedimientos y ya tengo que retirármelo", dijo.

Luego dejó impresionados a todos por revelar fotos de sus 'pompis, en donde se le ve una gran deformidad y aterrorizó a varios por aquellas imágenes.