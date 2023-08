Yina Calderón mostró parte de su canción de reguetón y fans se rieron: "le está dando duro la tusa"

Yina Calderón causó más de una risa al mostrar el adelanto de su nueva canción de reguetón.

Yina Calderón no ha tenido unos buenos días, luego de que le hicieran cerrar su spa. A través de unos videos en sus redes sociales, reveló que perdió cerca de $100 millones.

Sin embargo, dijo que logró salvar algunos jacuzzis y el sauna. En aquel 'clip' donde contaba lo anterior, se le aguaron los ojos por lo que había pasado.

Le dedicó un par palabras a todos aquellos que hicieron que le cerraran el negocio. Allí dijo que no sabía por qué le habían hecho eso y que estaba muy triste por lo sucedido. "Me hicieron imposible la vida, me tocó cerrarlo", explicó.

Luego de esa anécdota, la DJ de la guaracha no se quedó atrás y siguió para adelante. Ha seguido publicando contenido, en donde varios de sus fans la critican por sus extraños bailes y por las canciones que saca. Recientemente, dejó ver el adelanto de su próxima producción musical y sorprendió, porque será reguetón.

En este 'clip' donde reveló aquella parte, habla de un gato y más de uno se río y dijeron que cuál es necesidad de hacer este tipo de canciones. Por lo que, los comentarios no pudieron faltar y se fueron bastante creativos.

"Colombia sin Yina sería aburrida", "De Guatemala a Guatepeor", "no destruyas el género, por los clavos de Jesús", "Ella cree que la está rompiendo", "Cómo es posible este suceso", "le está dando duro la tusa", "Competencia para Yailin", "nuestra propia tigresa del oriente, "mis gatitos se han enfadado, no los representas", "esta mujer no conoce el límite", dijeron algunos.