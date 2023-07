Yina Calderón no se aguantó más y confirmó que volvió a la soltería: "me ha dolido demasiado"

La DJ de la guaracha ha estado muy mal de ánimo, luego de terminar con su pareja.

En su nueva cuenta de Instagram, en donde tiene más de 440 mil seguidores, porque las anteriores se las inhabilitaron, confirmó que está soltera.

La DJ de la guaracha confesó esto y aseguró que no ha tenido unos buenos días. Como varios le han preguntado por su novio, ella decidió aclarar todo.

"Oficialmente estoy soltera. He tomado mucho, porque me dolió demasiado. Estamos solteras, y no voy a hablar mal de él, ni voy a decir cosas malas de él. Porque además fue un hombre muy bueno, muy ejemplar, simplemente el amor se le acabó… entonces sí, oficialmente estoy soltera”.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y algunos hasta llegaron a decir que realmente esta parejita volverá. Sin embargo, ella dijo que varios le han comentado que habían visto a su ex con otra mujer.

"No debe ser facil entenderla a ella y sobre llevar ese ritmo de vida", "A ella no le dura ninguna relación, y así habla", "Como la van a valorar si ella misma no se quiere", "Yo creo que estos noviazgos son pura publicidad", "Con razón no cicatriza bien esas cirugías", "El que este con ella, es obvio que no la toman en serio", dijeron algunos.