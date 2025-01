La convivencia en La Casa de los Famosos Colombia sigue siendo escenario de intensas discusiones, y el más reciente enfrentamiento entre Melissa Gate y Yina Calderón ha generado gran interés entre los televidentes. El altercado tuvo lugar el 30 de enero de 2025, cuando ambas participantes intercambiaron fuertes palabras y descalificaciones.

El episodio comenzó en el área de peluquería, donde Melissa ayudaba a La Toxi Costeña a secarse el cabello. En ese momento, Yina Calderón ingresó al lugar, lo que provocó una confrontación. Melissa lanzó un comentario directo: “La que dice las cosas de frente, me tiene de frente y nunca me dice nada”. Yina respondió que no tenía nada que decirle, asegurando que ni siquiera la conocía. Sin embargo, Melissa insistió en que su compañera no debería hablar de ella sin conocerla.

¿Cuáles fueron los insultos que intercambiaron?

La discusión escaló rápidamente cuando Melissa Gate lanzó un comentario despectivo: “Yo con feas no hablo, ¡con feas no hablo!”. Yina Calderón, en respuesta, replicó: “No te molestes si yo te digo que eres una desconocida cuando es así”.

A medida que el intercambio de palabras continuaba, Melissa acusó a Yina de no tomarse el tiempo para conocer a los demás y añadió una frase aún más fuerte: “Eres fea, Dios te odió primero”. Yina, con tono irónico, la calificó de "hermosa", haciendo énfasis en su físico y mencionando sus glúteos, piernas y abdominales.

La tensión se intensificó cuando Melissa Gate criticó la apariencia de Yina, enfocándose en su cabello, antes de abandonar el área de peluquería, dejando a Yina discutiendo sola.

¿Cómo reaccionó Melissa Gate después del enfrentamiento?

Más tarde, Melissa relató lo sucedido a otros participantes como Karina García, Yaya Muñoz y Emiro Navarro. Durante la conversación, utilizó un nuevo apodo para referirse a Yina Calderón, llamándola "cara de artesanía maya". Además, continuó con sus críticas, calificándola de "bien fea" y "asquerosa".

Este no es el primer sobrenombre que Melissa usa para referirse a su compañera. Anteriormente, la llamó “Fiona Calderón”, en referencia al personaje de Shrek, lo que generó reacciones entre los televidentes. En redes sociales, algunos seguidores del programa destacaron la creatividad de Melissa, mientras otros la criticaron por sus comentarios.

