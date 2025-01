‘La Casa de los Famosos 2025’ parece una telenovela. Desde su inicio, varios participantes han evidenciado sus diferencias con otros concursantes. Un ejemplo claro es la constante confrontación entre Yina Calderón y Melissa Gate, quienes no dejan de sorprender con sus discusiones.

El más reciente enfrentamiento ocurrió en el Beauty, donde ambas aprovecharon la ocasión para recordarse las controversias que han protagonizado en redes sociales antes de ingresar al reality.

Melissa reprochó a Yina sus comentarios previos, en los que la calificó de "desconocida". Yina, por su parte, le respondió que, efectivamente, no sabía quién era cuando la anunciaron como aspirante a La Casa de los Famosos Colombia.

"No me conocías y, aun así, hablaste de mí porque te gusta hablar mal de todo el mundo. (…) No tienes derecho a criticar a nadie porque eres muy fea. Dios te odió primero. Además, tienes un c*** amputado", le dijo Melissa.

Lejos de quedarse callada, Yina Calderón respondió con críticas sobre el cabello de Melissa y cuestionó su supuesta belleza. También mencionó que sus problemas de cadera se deben a complicaciones de salud derivadas de la inyección de una sustancia peligrosa años atrás.

En medio de la discusión, Melissa le exigió a Yina que abandonara el Beauty, pero Yina se negó, asegurando que permanecería donde quisiera. Ante esto, fue Melissa quien decidió marcharse.

"Así siempre es, sale corriendo. ¿Qué hacemos con Miss Universo?", comentó Yina tras su partida.

Más tarde, la influenciadora conversó con La Toxi Costeña y Jery Sandoval, expresando que la disputa alcanzó otro nivel al involucrar un tema delicado como su estado de salud.

El altercado generó una oleada de reacciones en redes sociales. Varios internautas y creadores de contenido señalaron que Yina tiende a hacer comentarios ofensivos sobre los demás, pero no tolera que se los hagan a ella.

¿Cómo quedaron los cuartos en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Cuarto Agua:

José Rodríguez

Norma Nivia

Sofía Avendaño

Alerta

La Liendra

Mauricio Figueroa

Fernando 'El Flaco' Solórzano

Camilo Trujillo

Marlon Solórzano

Melissa Gate

Cuarto Fuego:

Mateo Varela

Fernando 'El Negro' Salas

La Abuela

Emiro Navarro

La Jesuu

Jery Sandoval

Lady Tabares

Dahián 'Yaya' Muñoz

Karina