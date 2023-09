Yina Calderón habló sobre supuesta ruptura entre Andrea Valdiri y Saruma: "No se la aguantó"

A pesar de esto y algunos siguen insistiendo que ya no están como pareja. Algunos internautas le preguntaron a Yina Calderón qué opinaba de esto, porque ella en varias oportunidades criticó a la Valdiri y esta fue su épica respuesta.

"Yo no me puedo retirar de las redes dos días, porque me pierdo de todos los chismes. Cómo así que Valdiri se separó de Saruma, no lo sabía. Yo no sé, eso es vida personal y las relaciones tienen muchos momentos y vueltas, pero quizá no se la aguantó, pero no, ni idea", expresó la DJ de la guaracha.

Hay que destacar que, en los últimos días, solo se ha visto una foto en donde aparece Saruma con la una de las hijas de Andrea, y en la parte de atrás está la modelo.

A lo que los internautas se pronunciaron y afirmaron que se veían muy lindos juntos, que se nota el amor de familia. "Muy bellos que dios los cuide mucho", "Qué cosita linda y hermosa, Dios la colme de bendiciones", "Bellos papá e hija", entre otros comentarios que dejaron en la foto que subieron.