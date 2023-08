Yina Calderón fue denunciada por no pagar el arriendo de su local: "La deuda sigue subiendo"

"Lo más increíble de la vida es que desocupó el local. Tocó dejar que lo desocupara para no seguir pagando dineros que no son de nosotros. Y se fue y dijo que no iba a pagar un solo peso, pero sí sacó todas sus cositas la conchuda esta”, expresó Juan Roldán.

Por el momento, Yina no se ha pronunciado al respecto y causa mucha curiosidad, porque no se sabe qué pasara en estos casos. Los internautas no perdieron oportunidad para comentar sobre esto y algunos la trataron de envidiosa.

"Se pasa esa vieja", "Seguramente también fue por culpa de los vecinos", "Está quebrada, por algo hasta está vendiendo la finca", "Lo que es una envidiosa", "Esa está escondiendo todo por las investigaciones", "Y luego se queja", "Y así se burla de Epa, no le da ni a los talones", "Ummmm está mal de plata", "Y pensar que tiene quienes la defienden", dijeron algunos.