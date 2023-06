Yeison Jiménez y su particular reacción a la comparación entre su esposa y Cintia Cossio

Yeison Jiménez se refirió a la comparación entre Cintia Cossio y su esposa, Sonia Restrepo.

Sin embargo, en lo que muchos se fijan es en el gran parecido que tiene con la esposa de Yeison Jiménez, Sonia Restrepo. En una entrevista que le hicieron en 'Superlike'.

Allí le preguntaron sobre esta situación y hasta el mismo se río. El cantante de música popular, aseguró que sí se parecían mucho y él se lo mostró a su pareja.

A parte de eso, él reveló que tenían un parecido muy grande, pero que su esposa no lo creía. Luego de esto, dijo que "de hecho, yo le mostré y me dice como que no y yo 'amor sí te pareces'. Mi esposa es un poco más delgada", aseguró el intérprete de 'Aventurero'. Luego expresó que él no sigue a Cintia y que tampoco sabe mucho sobre ella y finalmente dijo que Cossio hace cosas buenas.

Hay que recordar que, en el video en donde dicen que se parece mucho, se hizo viral. Fue un Tiktok en donde se muestra a Sonia Restrepo, en donde caminando muy feliz por la Calle 85.

Los dos se veían más que regios, por lo que el 'clip' llamó mucho la atención de aquellos famosos. En esas imágenes, se ve como Yeison Jiménez le estaba celebrando su cumpleaños, por lo que está más que feliz juntos a su esposa.