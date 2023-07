Yeison Jiménez quiso halagar a Luisa Fernanda W y le salió al revés: "es un hombre vestido de mujer"

Yeison Jiménez no pudo evitar a hablar sobre Luisa, pero muchos estuvieron en desacuerdo.

A la presentadora le pareció extraño y fue ahí cunado Yeison le dice que "Luisa es una mujer muy inteligente, Luisa es un león, Luisa es un hombre vestido de mujer", expresó el caldense.

A lo que Eva responde, que este fue un comentario fue machista. Sin embargo, él le dijo que no, por que según él, "pudo dominar a Pipe Bueno". En estas mismas palabras, él dijo que el caleño le ha contado muchas cosas de Luisa y él, por lo que puede afirmar que todo es así.

"Lo que pasa es que ella piensa por encima de Pipe, él me ha contado muchas cosas en las que me ha contado que ha perdido contra ella", dijo Yeison Jiménez. Aunque el cantante de música popular quiso halagar a la influencer colombiana, todo le salió al revés. Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar.

Algunos estuvieron de acuerdo con él porque dijeron que entendieron cuál era la idea que él tenía. A pesar de esto, también hubo, quienes decían que le faltó al respeto, que no se debe referir a una mujer de esa manera.

"Pero que ha dicho", "Uy nooo cómo así", "la risa nerviosa de, la cagué", "ese man no coordina sus ideas", "yo entendí lo que quiso decir , no sé por qué lo sacan de contexto", "se hundió solo", "este señor con esos comentarios ayyy! Dios", "Si se entendió lo que quiso decir, pero no uso las palabras correctas", dijeron algunos