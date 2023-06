Yeison Jiménez dejó en shock a sus fans al revelar que se graduó del colegio pagando casa por cárcel

Yeison Jiménez se sinceró y confesó que a pesar de tener el mejor Icfes del colegio, se graduó estando en casa por cárcel.

Jiménez estuvo recientemente en el programa de Laura Acuña, allí hablaron de todo un poco y hasta reveló cosas de su pasado que impactaron a todos los internautas. Revelaron que él sacó uno de los mejores Icfes del colegio, pero pasó por algo que no puede contar.

"Me gradué por casa por cárcel, nunca he dicho y no lo puedo decir. Tuve problemas, me sacaron del colegio, pero por mis notas académicas me logré graduar", expresó Yeison. En donde afirmó que estuvo durante 7 meses en esta medida de privación de la libertad, en donde solo podía salir a estudiar. "Me puse la meta y dije que iba a ser el mejor".

Además, impactó con toda la historia que tuvo que vivir cuando eran joven. En donde dijo que "la embarré, me fui a la madre. Mis amigos murieron, todos muy jóvenes, yo pensé que no cumplía 25 años y por eso cuando los cumplí hice la mejor celebración", expresó. También habló de otros temas, pero muchos quedaron impactados con estas confesiones de Yeison Jiménez.

Luego de tanto sufrimiento, su país lo ha visto crecer en la música y es uno de los mejores del momento. Junto a Pasabordo lanzaron 'Hasta La Madre'. Este es un tema parrandero y pegajoso que narra la historia de una persona desdichada en el amor, dispuesta a beber y gozarse la vida.

Esta nueva producción fusiona las melodías del género regional, con los sonidos populares contemporáneos que propone Pasabordo, la agrupación conformada por Gabo y Jhonatan. Este nuevo tema hace parte de un álbum de colaboraciones que prepara Yeison Jiménez y que será lanzado en los próximos meses.