Yeferson Cossio y el drástico cambio que tuvo al quitarse los tatuajes: "Se ve tan inocente"

Yeferson Cossio impactó a más de uno con reveladoras imágenes de él sin un tatuaje.

Por lo cual, se sorprendieron con el gran trabajo de la artista que le tapó todos los tatuajes y quedó como si nunca se los hubiera hecho.

Algo que llamó la atención fue que su hermana, Cintia Cossio, también opinó y dijo que se veía mejor sin los dibujos en su cuerpo. Otro dijeron que de esa manera, se puede mejor el trabajo que ha hecho en el gimnasio.

"Sin tatuajes toda la vida", "se te ve el trabajo que has hecho por mantener ese cuerpazo", "Gente eso es puro maquillaje, buena base que gastaron", "Me gusta con tatuajes", "Es como ver un cuaderno de arte lleno de corrector", "Ya puede ir a El Salvador", "Bukele viendo que ya no te puede meter preso", "se te ve más tu musculatura", "Sin tatuajes se ve más sexy", entre otros.

Hay que destacar que Yeferson Cossio, el paisa de 28 años, ha dado de qué hablar por su nueva relación con Carolina Gómez. La pareja ya no puede ocultar lo mucho que se aman.

Entre los dos se comentan las fotos y hasta se defienden entre ellos. Definitivamente, el amor todo lo puede. Sin embargo, en las últimas horas volvió a ser tendencia por irse de arriesgado.