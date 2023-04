Novia de Yeferson Cossio fue criticada al lucir sin maquillaje: "totalmente diferente"

Carolina Gómez se dejó ver al natural y le llovieron críticas.

Recientemente, apareció en un video, donde hacía de muñeca, y muchos quedaron impresionados por su actuación. Por lo cual, algunos recordaron aquel clip y dijeron que ya era persona que aquellas escenas, donde lucía espectacular.

"Qué cambio sin maquillaje y ediciones", "Mucho filtro y maquillaje, "Totalmente diferente, "Acertamos no es tan bonita", "Parece otra", "Es un hombre", "Es muy diferente sin filtros", "No es bonita", " Su ex sí muy linda", fueron algunos de los comentarios.

Hay que recordar que hace unas semanas, Carolina habló sobre sus cirugías y también la juzgaron y hasta dijeron que "los labios fueron editados". En aquella publicación que hizo, se dejó ver cuando era una niña y afirmó que no se ha operado la nariz.

La joven dijo que por el momento, la mujer solo se ha hecho las 'chichis'. Asimismo, aseguró que no tiene pensado hacerse otro retoque estético. A pesar de ser sincera, algunos la criticaron y le preguntaron por la nariz, que para ellos sí ha tenido cambios.

"Ella tiene su cabello tinturado y la nariz operada", "muestre una donde tenía 12 años, "Sobreactúas todo", "nació con boca de chupona", fueron algunos comentarios.