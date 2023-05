Yeferson Cossio reveló por qué conserva las fotos con Jenn Muriel ¿no la puede olvidar?

Yeferson Cossio sorprendió con la respuesta que dio a quien le preguntó por qué aún tiene las fotos con Jenn Muriel.

Yeferson Cossio duró más de diez años con Jenn Muriel, pero el amor se acabó luego de tanto tiempo y confirmaron su ruptura en el 2022 . Más de uno quedó en shock, ya que se les veía muy feliz y no pensaban que aquella historia iba a llegar a su fin. A mediados de febrero de este año, la mujer dio sus primeras declaraciones y se refirió el tema.

Allí aseguró que fue algo muy duro, por el tiempo que llevaban y porque fue polémica en redes sociales. En este mismo sentido, expresó que intentaron salvar la relación, pero no lo lograron y se distanciaron.

Actualmente, Cossio está saliendo con Carolina Gómez, sin embargo, ha sido criticado porque la joven se ha mostrado sin maquillaje y los comentarios negativos no han parado.

A pesar de que ya lleva tiempo con la influencer, hubo algo que llamó la atención. Yeferson no ha borrado las fotos con Jenn Muriel de su Instagram. Por lo cual, él se refirió al tema y sacó de la duda a muchos.

"Borrar las cosas, no borra lo vivido. Sea lo que sea lo que se haya vivido, me hizo quien soy. Aprendí mucho, ambos estamos donde estamos", expresó el paisa.

Luego de decir estas palabras, le preguntó a su nueva pareja que si le molestaba y ella muy contundente dijo "no". Por lo que dejó calladito a más de uno, pero algunos aseguraron que él no la quiere y que aún extraña a su ex.

"Uy no hermana salga de ahí", "Bueno eso ya es decisión de cada quién", "Yo solo veo que Jenn es insuperable en todo", "Le encanta que sea tóxico posesivo y celoso", "parece un robot", "Veo algo de anuel en cossio,jajajaja", entre otros comentarios.