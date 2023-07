Yeferson Cossio posó con su novia, pero los fans no perdonaron: "cambió una mujer por un juguete"

Los fans de Yeferson Cossio no perdonaron nada y lo criticaron al posar con su novia, Carolina Gómez.

A él, esto no le importó y siguió con su relación. Varios se quedaron con que él era el novio de Jenn Muriel, pero fue él mismo quien pidió pasar la página de este tema.

En diversas ocasiones, los dos salen muy enamoraditos demostrando cuánto se aman. Recientemente, Yeferson se dejó ver muy contento con su novia vestida de Barbie, pero a muchos no les agradó lo que él publicó. Los comentarios no se hicieron esperar, y hasta dijeron que él parecía el papá de ella.

"Cambió una mujer por un juguete", " ni parece una Barbie y él mucho menos un ken", "el contenido que haces con tu novia, es bien aburrido", "siempre la hace ver como un juguete de él", "Siento que perdiste tu esencia", "el contenido de este hombre cada vez se parece más al de Yina Calderón", "No se porque siento que esa pareja es solo actuación", aseguraron varios.

No es la primera vez que los critican por ser ellos mismos. Subieron un video, en donde están haciendo ejercicio de una manera particular. Al video que publicaron, él dijo "Cuando uno tiene novia muy melosa, no deja ni entrenar".

Mientras él estaba haciendo brazo, ella se colgó de sus piernas y él debía hacer mucha más fuerza o sino, se caían. Esto no le gusto a los seguidores, porque dijeron "pero qué necesidad", dado que, ellos podían estar haciendo ejercicio por aparte. Sin embargo, decidieron hacerlo de esta manera, para estar juntos.