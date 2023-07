Yeferson Cossio le hizo broma de mal gusto a Cintia y ella se emberracó: "Ni Judas se atrevió"

Yeferson Cossio no podía de la risa con la broma que le hizo a su hermana Cintia.

Yeferson Cossio ha estado en tendencia en los últimos días por su relación con Carolina Gómez. Luego de terminar con Jenn Muriel , empezó a salir con la joven de 19 años, pero a los seguidores no les cayó muy bien. Sin embargo, él la ha defendido en sus redes sociales y hasta han subido varias fotos juntos.

En las últimas horas, el influencer volvió a dar de qué hablar, luego de que le hiciera una broma a su hermana Cintia. Junto a su sobrino armaron todo y ella se molestó bastante. El hijo de la modelo le puso un huevo en el cabello y la reacción de Yeferson fue cerrarle la puerta, para que no pudiera salir del cuarto.

Los comentarios no se hicieron esperar y hasta dijeron que "ni judas se atrevió a tanto". El niño salió corrió al balcón, para que su mamá no le hiciera nada, mientras tanto Yeferson estaba que no podía de la risa.

"Como lo va a dejar tirado", "Adrenalina sintio Thiago al saber que su tío, le cerró la puerta", "La decepción, La traición hermano", "Ni Judas se atrevió a tanto", "quemó al pobre Tiago", "Que hace Nicky Jam ahí en la cama", "Que buena labor como Tío jajajaja", "Que rico disfrutar así con la familia", dijeron algunos.

Hay que destacar que Cintia Cossio ha sorprendido a todos con su cuerpazo. Sus movimientos de cadera han dejado impactados a todos los internautas, quienes no pueden parar de reproducir un video que subió bailando.

La influencer aseguró que el video de 25 segundos tuvo una producción de tan solo 5 horas. Aunque aseguraron que llegaron tarde al 'trend', por fin lo hicieron y les quedó espectacular.