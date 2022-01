Yeferson Cossio dice que sufre de un trastorno que lo hace muy "inteligente"

El influencer aseguró que tiene esta condición desde muy niño.

Recientemente, el paisa, que dice que ya no posee nacionalidad colombiana, utilizó su cuenta oficial de Instagram para revelar un detalle de su vida, el cual se ha convertido en un beneficio total para él. El influencer afirmó que desde muy niño ha sufrido de un trastorno que no lo deja dormir o descansar de la manera apropiada, pues su mente se la pasa volando a toda hora.

Yeferson puntualizó a que esta condición ha hecho que recurra a tomar pastillas para dormir y así descansar de la forma adecuada, ya que de lo contrario comienza a sentirse cansado a todo momento. No obstante, este trastorno lo ve como una ventaja propia para aprender mucho más fácil toda clase de cosas.

“Yo tengo un trastorno que tiene muchas ventajas. Yo soy muy inteligente, aprendo cosas muy fáciles, como tocar instrumentos, vea todo los instrumentos que toco, y hablar distintos idiomas. Tiene unas ventajas increíbles y soy muy bueno en las cosas que hago gracias a eso”, afirmó Cossio, enfatizando en que tiene la habilidad de poder concentrarse en 10 cosas al tiempo.

“La mente me vuela, me vuela, me vuela. Ayer cumplí 10 días en que solo he dormido 3 horas por días, y no más de una hora derecho. Yo por eso estoy siempre cansado. Cada cierta cantidad de tiempo me toca doparme muy fuerte para dormir. Hoy me voy a tomar una pepa que literalmente duerme elefantes”, agregó.