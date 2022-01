La influencer fue clara y se defendió de críticas que ha recibido por su relación.

Recientemente, la creadora de contenido llamó la atención de más de uno de sus fieles seguidores luego de realizar una dinámica de preguntas y respuestas, donde le llegó una interrogante sobre un supuesto hecho incómodo con una amiga, a la que le habría quitado el novio.

La youtuber aprovechó este espacio y quiso aclarar el tema, ya que afirmaba que se trataba de un “cuento mal echado” sobre lo ocurrido. Paula Galindo, nombre de pila de la influencer, no perdió la oportunidad y se refirió a las versiones que existían sobre su relación sentimental con Ronald Moscoso, un joven que se mueve en los mismos medios de ella.

Pese a que ambos jóvenes dieron inicio a su amor en 2021, hasta noviembre se oficializó dicha noticia con una publicación en la que ambos se mostraban felices y emocionados. Moscoso fue el encargado de enviar un mensaje donde puntualizaba que ya eran novios y estaban disfrutando de las mieles de este sentimiento.

Sin embargo, la polémica arrancó cuando los fans de la pareja descubrieron que Yovana Mendoza, amiga de Galindo, era la exnovia del joven en cuestión, por lo que más de uno señaló que se trataba de una traición. Los críticos iniciaron un bombardeo de comentarios negativos, al punto en que la tildaron de ser una “quita novios”.

“¿Por qué le quitaste el novio a tu amiga? No lo pregunto de mala manera”, escribió la persona en la casilla.

“Breve explicación. Si nos conocimos por ella pero ya no tenían nada, inclusive yo fui cómplice del actual esposo de Yovana en su pedida de mano. Cuando los conocí a los dos, ellos ya no tenían nada y yo no sabía que ellos habían estado juntos. Ella ya se casó, ya tuvo un hijo y no creo que tenga ningún problema con que estemos juntos. Entonces, si ella no lo tiene ¿ustedes porque sí lo tendrían?”, afirmó la youtuber.

Es importante recordar que la joven ya había tocado el tema y había comentado que ella “no le quitó el novio a ninguna amiga”, ya que lo de ambos se dio mucho tiempo después. Los críticos no perdonaron esto y continuaron señalándola por lo ocurrido, afirmando que “eso no se hacía, puesto que era su amiga”.