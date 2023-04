Yandel reveló cuántas veces por semana hace el 'delicioso' ¿Mucho o muy poquito?

Entrados en confianza, David Broncano y Yandel bailaron reguetón para darle sentido a la repetida frase "dale hasta abajo que ese c*** responde" de la canción 'Yandel 150' en colaboración con Feid, pues sin lugar a dudas, esta ha sido un éxito mundial.

De su vida privada, el cantante puertorriqueño habló de sus gustos y la constancia con la que tiene relaciones sexuales, pues cuando el presentador le preguntó cuántas veces al mes tenía intimidad, Yandel no supo responder ya que según él no tenía el dato con exactitud, aunque sí aseguró que a la semana tiene más o menos dos o tres encuentros, ya que menos no le gusta.

"A la semana, tienes que disparar por lo menos tres veces. Menos de eso no me gusta" indicó.

¿Quién es la esposa de Yandel?

De acuerdo a medios internacionales, desde el 2004 el cantante Yandel está casado con Edneris Espada y con ella tiene dos hijos, una familia que el artista asegura lo llena de orgullo, mucho amor y felicidad.