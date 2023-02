La canción de la colombiana le habría llegado al corazón a la dominicana.

Con su propias palabras, Anuel AA indicó que por cosas de la vida ya no estaba con Yailin, sin embargo, aseguró estar muy feliz por la hija que tienen juntos y en el mismo clip, aprovechó para pedir a los seguidores de su expareja la apoyaran en todo lo relacionado a su carrera musical.

Tras el lamentable anunció del cantante puertorriqueño, Yailin 'la más viral' había mantenido su silencio, pero recientemente se conoció un video en el que la artista habría enviado una indirecta a Anuel AA.

En el clip que se desconoce si es real o es un montaje, se ve a la dominicana escuchando la canción 'Session #53' de Shakira y Bizarrap, melodía que en estos días parece haberle quedarle como anillo al dedo, pues la frase "esto es pa' que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques" podría ser una perfecta indirecta para su expareja.

Cabe resaltar, que el video ya no está disponible en las redes sociales de Yailin, pero una página dedicada al entretenimiento logró capturarla en el momento preciso.