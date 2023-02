La fotografía del cambio de look de Yailin fue comentada ampliamente por los internautas.

En varias ocasiones, Yailin 'la más viral' ha sido blanco de criticas y burlas, pues algunos internautas no están de acuerdo con que la cantante salga con su barriguita al descubierto y mucho menos que este 'perreando' hasta el piso en su avanzado estado de embarazo. Asimismo, otros usuarios aseguran que la mujer trata de imitar a Karol G , expareja de su esposo Anuel AA.

Precisamente, la más reciente publicación compartida por la dominicana de 20 años contó con este tipo de comentarios 'malintencionados', pues luego de que Yailin decidiera sorprender a sus fans en sus redes sociales, pero no con una fotografía del avance de su embarazo de su hija Cattleya, sino de un sorprendente cambio de look que se atrevió a realizarse, los internautas parecieron no tener piedad con ella.

En las instantáneas se ve a Yailin 'la más viral' luciendo un tono de cabello cenizo tirando a blanco, un color que la artista pareció haber elegido para resaltar rostro. Una de las imágenes fue acompañada por el texto "esperándote mi flor sólo faltan semanas" y aunque algunos internautas aseguraron que se ve hermosa, para otros la esposa de Anuel AA no tiene vida propia y está hecha por manos de cirujanos.

En medio del vendaval que causó la publicación, usuarios se siguen preguntando cuándo nacerá la hija de Yailin y Anuel, no obstante, aún no se tiene clara la fecha, aunque se presume sería a finales de marzo e inicios de abril.

