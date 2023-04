Yailin dejó embobado a más de uno con foto en bikini luego de dar a luz: La nueva Kim Kardashian

"“Donde quiera que yo me tope con ‘Yailin la más viral’ en cualquier bar, en cualquier sitio, puede andar con 80 guardias de seguridad, le voy a vaciar la 9 milímetros que yo tengo, en la cabeza".

Además, como si fuera poco, dijo no le importaba ir presa. "Yo soy una loca. Para que me pague todo lo que me robó”, afirmó la mujer.

Hasta el momento la pareja de Anuel AA no se ha pronunciado, sin embargo, algunos de sus fans quedaron impresionados con aquellas palabras de la señora.

Finalizó diciendo que "El día que yo me encuentre contigo por más seguridad que tú tengas, te voy a vaciar mi pistola en la cabeza. El día que Yailin me demande a mí, ese día deja de respirar, te lo digo yo”.