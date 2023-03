Yailin fue amenazada de muerte por parte de una mujer: "me lo va a pagar"

Yailín recibió fuertes declaraciones por parte de una mujer y dejaron a más de uno helado.

En estos momentos Yailín está en un momento muy familiar, ya que hace pocos días tuvo a su pequeña Cattleya. Por lo tanto, le quiere entregar todo su tiempo a lo más preciado que son sus seres queridos.

Sin embargo, recibió una noticia con la que probablemente se fue para atrás. La tiktoker que se hace llamar, 'La Lominera' amenazó a la pareja de Anuel AA, porque asegura que la dominicana la robó.

“Donde quiera que yo me tope con ‘Yailin la más viral’ en cualquier bar, en cualquier sitio, puede andar con 80 guardias de seguridad, le voy a vaciar la 9 milímetros que yo tengo, en la cabeza.

Asimismo, dijo "¿qué me importa a mí caer presa? Yo soy una loca. Para que me pague todo lo que me robó”, afirmó la mujer.

Algunos se preguntaron qué pasó y cómo fue que se dio este supuesto robo. Según la mujer se dio en el 'cabaret.

"El día que yo me encuentre contigo por más seguridad que tú tengas, te voy a vaciar mi pistola en la cabeza. El día que Yailin me demande a mí, ese día deja de respirar, te lo digo yo”.