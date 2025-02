a polémica no deja de rodear a Yina Calderón. Mientras la influencer sigue dando de qué hablar dentro de La Casa de los Famosos Colombia, afuera su nombre sigue encendiendo las redes.

En las últimas horas, un hombre identificado como Luis Alfonso Parra Vargas la acusó públicamente de deberle 1.265 millones de pesos por la compra de una propiedad en Chicaque. Y por si fuera poco, su hermana Juliana Calderón generó un incómodo momento al hijo de Melissa Gate en plena transmisión en vivo.

La supuesta deuda millonaria que sacude a Yina Calderón

Todo comenzó cuando Yina, dentro del reality de RCN, mencionó con orgullo que es dueña de varias propiedades donde ha compartido momentos con su familia. Esta simple revelación hizo que Luis Alfonso Parra apareciera en redes sociales con un video que desató el escándalo.

Según el hombre, Yina le compró una propiedad en Chicaque por dos mil millones de pesos, pero hasta la fecha le debe más de la mitad del dinero acordado. En su mensaje, al inicio, sonó hasta amigable: "Yina, quería felicitarte, te vi en televisión hablando de tu hermosa casa. Hicimos un negocio por dos mil millones de pesos por una casa muy bonita, en un lugar espectacular. Espero que la estés disfrutando."

Pero unos segundos después, lanzó la verdadera bomba: "Quiero recordarte que me debes 1.265 millones de pesos y no me has pagado. Ya han pasado cuatro años y necesito la plata, entonces, por favor, págame, Yina."

Parra también aseguró que la influencer exageró el tamaño del terreno, señalando que no son 32 fanegadas, sino 19.

El video rápidamente explotó en redes y dividió opiniones. Algunos creen que el reclamo es legítimo, mientras que otros encuentran sospechoso que el hombre hable justo ahora, cuando Yina está encerrada en el reality y no puede defenderse.

