A sus 75 años, Mauricio Figueroa sigue siendo uno de los nombres más conocidos en la farándula colombiana. Su participación en La Casa de los Famosos Colombia 2025 ha reavivado el interés de sus seguidores, quienes han mostrado su apoyo incluso cuando el actor enfrentó un problema de salud en su rodilla, lo que lo llevó a considerar abandonar el reality. A pesar de este contratiempo, la votación del público ha sido crucial para que el actor continúe en la competencia, reflejando el cariño que sigue generando entre sus admiradores.

¿Cómo comenzó la carrera de Mauricio Figueroa en el entretenimiento?

Aunque Mauricio Figueroa siempre soñó con ser actor, su carrera comenzó por un giro del destino. A finales de los años 60 y principios de los 70, mientras estudiaba Psicología, una huelga universitaria lo llevó a replantearse su camino. Después de un viaje a Estados Unidos, decidió cambiar su rumbo y lanzarse al mundo del modelaje, lo que abrió la puerta a su futuro artístico. Fue en 1971 cuando Figueroa hizo historia, convirtiéndose en el primer hombre en desfilar en una pasarela en Colombia, un evento que rompió los esquemas de la época, ya que los desfiles estaban reservados solo para mujeres.

¿Cuál fue el impacto de su incursión en el modelaje?

Aunque no era su intención hacer del modelaje una carrera, Figueroa aprovechó la oportunidad que le ofrecieron en el sector. En una época en la que el modelaje masculino no existía en las pasarelas, su aparición marcó un hito en la industria de la moda colombiana. Desde entonces, su figura se posicionó como un referente no solo por su talento, sino también por la valentía de abrir caminos nuevos para los hombres en el mundo del espectáculo.

El deseo de Figueroa por ser actor nunca desapareció. Tras ganar algo de notoriedad en el modelaje, el actor comenzó a participar en pequeños programas de televisión, hasta que en 1999 alcanzó uno de los papeles más importantes de su carrera como Ezequiel en Francisco el Matemático, un personaje que le permitió mostrar una faceta más madura y experimentada. En esa época, ya no era el joven de cabellera larga y negra, sino un hombre con más sabiduría y experiencia en su haber.

