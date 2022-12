[Video] Laura Acuña y la escena hot que no quería que sus papás vieran "Qué vergüenza"

Laura Acuña pasó de la presentación al cine y sus escenas de poca ropa la apenaron bastante.

Laura Acuña es una de las presentadoras más estelares que ha dado el país, pues sus diversas apariciones han hecho que los colombianos se enamoren de su talento, pero también de su belleza.

Para este diciembre, Laura Acuña sorprendió a muchos al hacer su aparición en la pantalla grande, luego de hacer parte del elenco de una producción cinematográfica que fue estrenada el pasado 22 de diciembre en las salas de cine del país.

Esta nueva producción, que fue dirigida por Dago García, se ve a Laura Acuña interpretando a una empresaria bella y exitosa, y para quienes ya han visto la película destacan su actuación estelar, donde mencionan que tiene un gran talento como actriz.

Sin embargo, pese a que mencionó que dentro de sus planes no estaba incursionar en la actuación, no lo pensó dos veces para probar una nueva faceta en su vida, algo que le gustó, pero hubo cosas que no le agradaron del todo.

Cuando comenzaron los rodajes, Laura Acuña tuvo que enfrentarse a retos que no parecían brindarle la seguridad suficiente para hacerlo, y así fue como contó en medio de una entrevista con el actor John Alex Toro, que en las escenas en las que tuvo que salir escasa de ropa, le generaron cierto temor.

Fue una razón particular la que hicieron que Laura Acuña sintiera algo de pena y es que según lo contó “No quería que mis papás vieran esto y dijeran: ‘Uy, no, qué vergüenza con el vecino, con el tío...”.

A esto, John Alex respondió “Pero si los papás fueron los primeros que la vieron de chiquita. La mamá le cambiaba el pañal, el papá le limpiaba la cola”, algo que Acuña cuestionó y dijo que no era tanto por sus padres, sino por la gente que ellos conocían y lo que podían pensar al respecto.

Para amenizar el momento, el actor le mencionó: “¿No te parece que es una falta de generosas, con el público en general, mostrar todos esos atributos?”, a lo que Acuña se río y ahí finiquitó la conversación.