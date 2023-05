Video: Karol G, de imitar a Alicia Keys a cantar con ella en apoteósico concierto

Karol G cumplió su sueño y cantó al lado de Alicia Keys.

El concierto de Alicia Keys en Bogotá fue todo un éxito y no solo por el talento que derrochó la estadounidense en el escenario del Movistar Arena, sino por su invitada sorpresa, la famosa cantante paisa Karol G.

Las dos mujeres interpretaron éxitos como 'Mientras me curo del cora' y 'No One', melodías donde la Karol G demopstró todo su talento, pues cantó igual o más hermoso que la misma Alicia Keys.

Ya en el escenario, el cariño y admiración de 'La Bichota' por la estadounidense se pudo evidenciar, pues aunque pocos lo supieran, Karol G siempre ha sido fan por Alicia Keys.

Karol G cantando con Alicia Keys.