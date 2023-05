Yailin fue captada cantando y perreando las canciones de Feid: la criticaron porque no se las sabía

Yailin impresionó a varios, luego de aparecer cantando varias canciones de Feid, supuesto novio de Karol G.

Todo esto se da en medio de la polémica sobre los mensajes que le ha enviado Anuel AA al Ferxxo, en medio de sus conciertos. La expareja del puertorriqueño fue captada muy emocionada en aquel lugar, en donde tenía unas gafas y con todas las ganas tarareaba las canciones.

Por lo cual, los comentarios no se hicieron esperar y la criticaron porque no se sabía la letra de las producciones musicales del paisa.



"Apréndetelas primero, pues", "No encuentra como llamar la atención", "Ahora no se puede cantar o qué", "Que se las aprenda primero", "Qué vieja más pesada", "Todos facturan menos nosotros", "Que se dedique a cuidar la bebe", entre otros.

Hay que recordar que, Yailin también ha sido tendencia por compartir fotos de su hija Cattleya. Más de uno quedó impresionado por lo bella que lucía con su vestido. Aunque no reveló su cara, si mostró cómo lucía.

Llevaba un traje blanco con unas flores moradas con verde. Se le ve el cabello y que le ha crecido bastante en los últimos días.