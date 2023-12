Epa Colombia recordó a su ex, Diana Celis, en el concierto de Karol G

Epa Colombia es una de las figuras más polémicas del entretenimiento colombiano, pues la creadora de contenido ha conquistado a miles de internautas con su carisma, mientras que a otros les ha causado incomodidad por su particular forma de ser.

La empresaria de keratinas ha logrado llegar con su producto a diferentes lugares del país, pues tiene sedes en: Bogotá, Medellín, Cali y Villavicencio. En el mundo de los negocios le ha ido excelente, sin embargo, en su vida amorosa el camino ha estado trazado por diferentes polémicas.

Recientemente, Daneidy asistió en compañía de su novia, Karol Samantha, al concierto de Karol G, en Medellín, allí gozó y cantó a todo pulmón diferentes éxitos como: '200 copas', 'Bichota', 'El makinón' y 'Gatúbela'. Sin embargo, la polémica llegó, cuando cantó a grito herido la canción 'Mi ex tenía razón'.

Tras subir una historia a su cuenta de Instagram, Epa Colombia cantó la canción diciendo: "Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me lo hace mejor". Sumado a lo anterior, agregó que: "Y me dejó hasta embarazada". Haciendo referencia a que gracias a un procedimiento de reproducción asistida, Epa Colombia logró quedar embarazada y espera una niña junto a Karol Samantha.

Tras subir esta historia la lluvia de críticas a la influencer no paró, algunos aseguran que extraña a su expareja mientras que otros dicen que le lanza indirectas para demostrarle que está feliz con su nueva novia.