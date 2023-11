El mensaje de Epa Colombia a Andrea Valdiri por su divorcio

Epa Colombia asistió a la boda de Alina lozano y Jim Velásquez, la cual se llevó a cabo a las afueras de Bogotá. Mientras algunos celebraban las mieles del amor, otros pasaban por lo amargo, pues Andrea Valdiri y Felipe Saruma dieron por terminada su relación y confirmaron su divorcio.

Valdiri le contó a sus seguidores algunos detalles de su exmatrimonio y levantó la polémica al decir que: “Yo no acepto la hipocresía... Un matrimonio es de dos personas, no de tres, ni cuatro”.

Posteriormente, Saruma indicó que: "Hasta aquí llegó nuestra relación, hoy nos separamos... Para mí Andrea y sus hijas son lo mejor que me pudieron pasa en la vida. Esa mujer me cambió la vida, y bueno, se cometen errores pero hay que seguir. Hoy se termina todo pero no sabemos en un futuro".

Epa Colombia no perdió la oportunidad de lanzar un 'indirectazo' a Valdiri y en plena fiesta de Alina publicó en sus redes el siguiente mensaje: “Date cuenta, amiga. Que cuando no tienen a Dios en sus corazones, esos matrimonios se acaban tan rápido”.

El comentario fue interpretado como una pulla para la barranquillera, y aunque muchos internautas coincidieron con el mensaje de Barrera, otros la criticaron por hablar de lo que no conoce.