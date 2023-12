Adelanto del nuevo álbum de Bad Bunny

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Bad Bunny celebró las vísperas de navidad junto a sus seguidores, allí se sinceró sobre sus sentimientos y comentó que: “Este disco es especial, porque tiene mi mood, estado de ánimo y sentimientos que quería hacer. Gracias a la gente que creyó en mi desde el día uno, porque ya había gente que creía en mí desde el día cero y para esta gente es este disco”.

El artista estaba en modo navideño, ya que tenía puesto un gorro y en el fondo del video se puede apreciar un árbol lleno de luces. El cantante habló de varios de sus temas y fue contundente al elegir su favorito, el sencillo se llama 'No me quiero casar', parte de su letra dice: “Yo por nadie voy a cambiar, por el momento contigo yo no quiero estar”, ya que Bad Bunny la cantó en su live.

Posteriormente, agregó que: “En realidad, creo que es el tema favorito del álbum, porque yo ese tema me lo voy a tatuar en el pecho, bueno en el pecho no, porque ya tengo un caballo, pero en el cachete me pondré: ‘Yo no me quiero casar’, con este tema me da ganas de todo”.

Por último, el cantante se refirió a 'Fina', colaboración que hizo con su compatriota Young Miko, a quien agradeció por su buena energía y talento para hacer esta combinación, que de acuerdo a él será una 'bomba'.