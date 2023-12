Maná arremete contra el reguetón y rechaza categóricamente colaborar con Bad Bunny

¿Solo Rosalía vale la pena?

"Me está diciendo que debo tocar un poco de reguetón para hacerme famoso internacionalmente. A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bad Bunny", afirmó de manera contundente. Además, criticó la falta de ingenio y creatividad en las letras del género, señalando que algunas son demasiado violentas y no son de su agrado. Sin embargo, destacó a la cantante española Rosalía, a quien admira por su propuesta artística.

"Hace cosas impresionantes. Te pone la piel de gallina. Vamos a tratar de incorporar algo de flamenco porque nosotros tenemos un poco de sangre indígena, un poco azteca y un poco española", agregó Olvera.

Estas declaraciones han generado diversas reacciones en el mundo de la música, donde algunos apoyan sus opiniones, mientras que otros defienden la diversidad y evolución de los géneros musicales.

¿Cómo nació ‘Maná?

Maná tiene sus raíces en un conjunto musical llamado Sombrero Verde. Sus miembros fundadores, Fher Olvera como vocalista, Gustavo Orozco en la guitarra eléctrica, y los hermanos Calleros: Juan en el bajo, Ulises en la guitarra eléctrica y Abraham en la batería, provenían de Guadalajara. En sus inicios, se presentaban en bares, fusionando temas de bandas que admiraban como The Beatles, Led Zeppelin, The Police, The Rolling Stones, entre otros.

Inicialmente, se denominaron "The Green Hat Spies", pero rápidamente abreviaron el nombre a "Green Hat" y posteriormente lo adaptaron al español como "Sombrero Verde". La decisión de adoptar un nombre en español reflejaba su deseo de hacer rock en su lengua nativa, siendo pioneros al componer sus propias canciones en un momento en que el rock en español no era una corriente predominante.