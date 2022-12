[Video] Ana del Castillo fue golpeada en la cabeza en pleno concierto

La artista vivió angustioso momento cuando se encontraba en Carmen de Bolívar.

Un video difundido por la cuenta de Instagram @cantavallenato registró el momento en el que la artista recibe un golpe en su cabeza con un objeto que le lanzaron desde el público y que parece ser un cartón de aguardiente.

Si bien la artista estaba emocionada por su presentación en segundo día del festival, se pudo apreciar su disgusto por lo sucedido. Incluso, en ocasiones pasadas la cantante rechazó un hecho similar que vivió el acordeonero Jafid Nazar, agregando que no tolera este tipo de comportamientos en los espectáculos.

Ante la difusión del video, internautas también se han pronunciado en rechazo a estos comportamientos, con comentarios como: “No podemos ver la violencia como un acto normal. ¿A quién le gustaría que le hicieran esto?”, “Qué falta de respeto. Si no les gusta, ¿para qué van?” y “El alcohol y las drogas hacen que la gente no sepa comportarse ni respetar a los demás”.

Hasta ahora, Ana del Castillo no se ha pronunciado en sus redes sociales ante el hecho.

Entretanto, el evento que inició el primero de diciembre ya ha contado con la participación de artistas como el maestro Adolfo Pacheco, Soneros de Gamero, Pabla Flores, Banda de San Juan Nepomuceno, Hermanos Loram, Coffe el Kafetero y Diego Daza..

