El reality La Casa de los Famosos tuvo una nueva jornada de eliminación el pasado domingo 23 de marzo, dejando a los integrantes del equipo Lavaplatos con una gran tristeza. En esta ocasión, el eliminado fue José Rodríguez, quien tuvo que despedirse de la competencia.

Como es tradición en el programa, antes de anunciar al eliminado, los nominados se ubicaron en la terraza para el posicionamiento, un momento donde cada participante expresa su opinión sobre quién debería abandonar la casa.

Si bien la mayoría de los posicionamientos se dieron con un tono moderado, la situación cambió cuando Yina Calderón se paró frente a José Rodríguez y le explicó por qué consideraba que debía salir del reality. Su actitud generó gran controversia, pues usó un tono elevado, le dio la espalda cuando él intentó responder y, según algunos de sus compañeros, cruzó la línea del respeto.

¿Cómo reaccionó ‘El Flaco’ Solórzano ante la actitud de Yina Calderón?

Uno de los participantes que más se molestó con la actitud de Yina Calderón fue el actor Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, quien ya había tenido roces previos con la influencer.

El actor conversó con Peluche y Norma Nivia sobre el incidente y dejó clara su inconformidad con la situación:"Me tienen mamado con esa insultadera, hermano. De pronto se me acaba la caballerosidad y comienzo a mandar para donde sabemos", expresó con evidente molestia.

Solórzano insistió en que es válido ser frentero y expresar opiniones de manera directa, pero sin recurrir a la grosería ni la humillación: "El carácter no tiene nada que ver con el irrespeto. Yo puedo decir las cosas de frente, pero, ¿por qué tengo que humillar a la gente? Eso no tiene perdón".

El actor enfatizó que la educación y el respeto son clave dentro y fuera del reality y que la actitud de Calderón no debería ser tolerada: "No hay ninguna justificación para la grosería. Yo me puedo parar enfrente de alguien y decirle que es un hipócrita, pero ¿por qué no dejar hablar cuando el otro se está expresando? ¿Por qué darle la espalda? No, esa grosería no".

Lea también: Shakira se mostró sin maquillaje y reveló su rutina de belleza antes de cada concierto