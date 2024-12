Paulina Ceballos, esposa del reconocido presentador Carlos Calero, enfrenta un momento difícil tras ser diagnosticada con cáncer de seno. La noticia fue revelada por ella misma en un emotivo video publicado en sus redes sociales, en el que aparece acompañada de su esposo y sus hijos, mostrando fortaleza y optimismo ante la adversidad.

Después de una constante lucha, Carlos Calero compartió en su historia de Instagram una fotografía en la que confirma que su esposa ha recibido hoy su última sesión de quimioterapia. “Última, amor”, escribió.

Por su parte, Paulina expresó su gratitud a quienes la han acompañado en este proceso, agradeciendo a los profesionales de la salud y a todos por sus oraciones.

“Y llego aquí con toda la gratitud hacia la gente hermosa de @fundacionchic, quienes me consintieron desde el día uno. Gracias, Dios mío, porque Tú eres fiel. Hoy cierro este ciclo para seguir adelante con mi proceso, un día a la vez, paso a paso. Con paz en el alma, mi familia, que es mi todo, y a mi marido @carloscalero29, porque tu mano siempre está agarrada de la mía. Los amo @sofiacalero @ccalero94 @carloscalero29. A todas las que me acompañaron con sus oraciones, gracias de corazón. Todo esto es invaluable”, dijo.

¿Cómo se enteró que tenía cáncer?

Paulina Ceballos abrió su corazón en una entrevista para un medio nacional, donde compartió detalles sobre su diagnóstico de cáncer de mama. Con una actitud positiva y llena de fe, Ceballos confesó que recibió la noticia con una profunda confianza en Dios.

"Recibí la noticia con mucha fe y confianza en Dios en que todo saldrá bien", explicó. A lo largo de este proceso, el amor y el apoyo de su familia han sido fundamentales. "El amor de mi familia y el apoyo han sido clave en este proceso", señaló, reconociendo también la comprensión y respaldo de amigos, artistas y muchas personas del medio del entretenimiento.

En el marco de la celebración del mes rosa en octubre, que busca crear conciencia sobre el cáncer de mama, la cantante reveló cómo se dio cuenta de su diagnóstico. “Soy muy juiciosa con mis exámenes. Estábamos con mucho trabajo, Carlos estaba con su proyecto musical... En mayo me sentí una bolita en la axila y dije: ‘esto no es normal’. Corrí al médico. Yo tenía prótesis y me explanté, entonces era mucho más recurrente con el autoexamen”, relató Paulina sobre cómo detectó el bulto a tiempo, gracias a la constante práctica del autoexamen.

Para ella, la rapidez en la detección fue clave. "Fue todo muy rápido, le doy muchas gracias a mis médicos, y mi mastólogo. Cuando los consulté entendí que había algo raro porque le vi la cara, me mandaron todos los exámenes y me realizaron siete biopsias", compartió.

Durante el proceso de diagnóstico, Ceballos atravesó un momento especialmente difícil. Mientras esperaba los resultados de las biopsias, estaba de viaje familiar, donde el novio de su hija Sofía le iba a pedir matrimonio. “Me fui sabiendo que había algo, desde ahí yo dije: ‘Dios mío yo lo acepto, como quieras, cuando quieras’”, comentó con serenidad.

Al regresar, Paulina recibió la noticia del diagnóstico positivo. Sin embargo, en lugar de caer en la desesperación, su fe se mantuvo firme. "Me arrodillé y dije: ‘Dios mío, si es tu voluntad, la acepto’. Me conecté, me arrodillé y me puse en sus manos", recordó.