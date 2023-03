Por su parte, el cantante de "Dákiti" no pudo quedarse 'manicruzado' así que poco después, para el 28 diciembre, publicó su tema "Entrrauw".

Este fue un tema dedicado completamente al artista que colaboró con Shakira en su canción "Te felicito". Jhay Cortez aprovechó para echarle en cara el apoyo que dio el puertorriqueño a Chris Brown.

“Tú dices respetar a las mujeres, pero apoyas al abusador de Chris Brown. El que dijo que tu la rompiste no está acostumbrado a decir la verdad”, dice la canción de Cortez.

Después de un tiempo, el artista habló sobre el 'raye' con Rauw y su forma de haberlo expresado.

“Las tiraderas son culturales, algo que es del género, yo me lo viví, me gusta, me lo disfruto, esté en la situación que esté, como oyente o protagonista”, indicó en medios locales.

El intérprete de "512" no quedó contento con la tiradera y también compartió a través de su cuenta de Twitter un supuesto certificado de defunción en el que pregunta si Rauw es hombre e indica que es "un cero a la izquierda".