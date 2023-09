Tía Alison: Carmenza y Eladio viven un amor de juventud; ahora irán a un motel

Unos viven el amor, mientras que otros lamentan estar separados.

Carmenza y Eladio buscaron a Alison para hacerse su primer tatuaje como pareja y tras el trabajo, la abuelita de Gustavo quiso tener una conversación con la arrista para recordarle la grandiosa mujer que es, no obstante, también le habló de no forzar las cosas cuando desde un inicio no se dan.