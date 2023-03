“Soy muy ingenua, desde muy niña, y esto es algo que he trabajado mucho, he confiado mucho y a veces no he salido bien librada de eso y me he vuelto a levantar, en todo aspecto, amistad, amor, familia”, afirmo la actriz.

Tania Valencia nació en Cali el 7 abril de 1990, es decir que actualmente tiene 32 años. Desde muy niña ha sentido amor por las artes, por eso desde muy joven ha estudiado todo lo relacionado con la música, el baile y la actuación.