Luego de esta competencia llegó otro programa a nivel nacional, donde debía demostrar sus habilidades no solo deportivas sino también de agilidad. Aunque varios de sus amigos le decían 'barbie' de cariño, fue en este programa donde se popularizó su apodo debido a que había otra participante con su mismo nombre.

“Los participantes me dijeron que me pusiera barbie porque tenía el cabello mono, me gusta hacer ejercicio (…) al inicio lo pensé mucho, porque no faltaba la gente fastidiosa que dijera comentarios por ese apodo, antes de empezar el reality la otra Paola se lesionó y quise que me llamaran por mi nombre, pero me dijeron que no porque la ropa ya estaba hecha y además me quedaba muy bien el nombre barbie”, afirmó la modelo en su canal de YouTube.