Suzy Cortez: ¿Quién es la modelo que dice que Piqué también le coqueteó estando con Shakira?

Luego, en una entrevista en 'La Razón' ella confesó que bloqueó a Piqué, pero él la buscó por mar cielo y tierra. Y encontró la manera de enviarle mensajes para comunicarse.

"Me enviaba desnudos pero yo no los abría. Incluso me ofreció un jet para recogerme en Londres. Me parece que eso es una falta de respeto para su esposa y su familia".

"Fue muy irrespetuoso conmigo. Nunca he contado esto por respeto a Shakira. Yo le decía: ‘oye, estás casado. Respeta a tu familia’", puntualizó.