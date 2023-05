Carlos Vives y su reacción a la foto de Piqué con Clara Chía: "Ni Judas se atrevió a tanto"

Carlos Vives fue sorprendido, luego de que reaccionara de manera particular a la foto de Piqué con Clara Chía, ¿traicionó a Shakira?

La nueva foto de Gerard Piqué y Clara Chía ha dado de qué hablar. A pesar de las críticas a la pareja, el español se ha mostrado indiferente a estos. Por lo cual, ha aparecido muy seguido en sus redes sociales con su nueva novia. Además, en diferentes circunstancias se han dejado ver en eventos sociales y los internautas no pierden oportunidad para comentar por sus 'outfits'.

La pareja que ha sido polémica decidió ser tendencia por su nueva imagen juntos. En esta ocasión, varios seguidores le dieron 'like'. Muchos se dieron cuenta de uno en particular, el de Carlos Vives.



El samario fue uno de los que apoyaba a Shakira, mientras el tema de la infidelidad de Piqué era noticia. Es más, en un concierto él omite decir el nombre del español en la canción 'La bicicleta'.

Al cantante colombiano se le habría ido el 'like' y los fans no perdonaron, por lo cual dijeron que ni Judas se atrevió a tanto. "Una caspa ese man", "No nos sorprende", "Quítenle la bicicleta", "Carlos ni ha de saber cómo funciona Instagram", "Hasta ahí llegó la bicicleta", "Si Carlos vives traicionó al hermano, lo puede hacer con otros amigos", "Y la Shaki dedicándole post completos a su amistad", entre otros.

Ahora bien, hay que recordar que Shakira y Piqué tendrán un cara a cara en los próximos días, mientras Clara Chía se queda sola en Barcelona.

Irán a la fiesta de escolar de sus hijos, Milán y Sasha que se celebrará en Miami. El periodista español, Jordi Martin, dijo que esto será el primero o el dos de junio. Por lo cual, Clara Chía se quedará sola en Barcelona, mientras él hace este viaje.

"Sabemos que Piqué se va para Miami, se va a alojar en un hotel en South Beach, se va a ver con Shakira entre el día 2 o 3", explicó.