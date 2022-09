Supuesto hijo de Santiago Alarcón denuncia amenazas de muerte del actor ¿Vas a matar a tu hijo?

El actor del 'Man es Germán' se ha visto inmerso en una situación bastante incómoda, pues el joven lo ha buscado hasta en camerinos.

El joven había solicitando al actor la 'módica' suma de 800 millones de pesos por abandono y daños y perjuicios.

Debido a la controversia generada con el tema, el programa de entretenimiento 'Lo sé todo' entrevistó al personaje que asegura ser hijo de Santiago Alarcón.

El joven aseguró que interpuso una tutela hace 4 años, en la que pedía una prueba de paternidad, pero puso a otra persona como su mamá y fue un error; al parecer ese error fue haber asegurado que Shakira era su madre.

Pues con anterioridad Santiago Alarcón expuso que el joven aseguraba que su mamá era la cantante barranquillera. Cabe aclarar que dicha tutela fue negada y declarada como improcedente.

“El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92 y me pidió 835 millones de pesos. Resulta que él asegura que su mamá, ustedes, no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco”, dijo.