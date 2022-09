María Gabriela Ísler y el duró mensaje a su ex Mauro Urquijo: "desagradecido"

Hace más o menos 5 meses se empezó a rumorar que Mauro Urquijo se había separado de María Gabriela Ísler.

Aún en "contra del mundo" Mauro y María Gabriela decidieron vivir su amor sin restricciones, sin embargo, recientemente el periodista Carlos Vargas dio a conocer que la pareja se estaría divorciando, pues según sus fuentes, el actor manizaleño de 54 años habría cogido sus 'corotos' y se habría marchado de la casa.

Lee también: Mauro Urquijo y María Gabriela Isler revelaron la inusual religión que practican

Pese a que hasta el momento no se sabe qué sucedió realmente entre Mauro Urquijo y María Gabriela Ísler, un nuevo escándalo sacude a la pareja, pues en medio de una celebración que María Gabriela Ísler tuvo con la influencer Yina Calderón, la modelo trans le envió un controversial mensaje al actor.

En video compartido por una página de entretenimiento, se escucha decir a María Gabriela que no puede creer que después de que Mauro Urquijo estuvo tres años con ella ahora diga que no es gay e incluso entre una cosa y otra, la mujer indicó que él le pago mal y fue un malagradecido.

"Fue tan desagradecido ese h.$#&... M#$% ese me pagó mal y después de que me comió tres años ahora no es gay", indicó.

Hasta el momento, Mauro Urquijo no se ha pronunciado al respecto.