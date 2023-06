Sofía Vergara y la foto que todo el mundo está buscando: luce como toda una quinceañera

Sofía Vergara impactó a todos con su belleza, luego de dejar ver tremendo cuerpazo en un diminuto bikini.

La barranquillera ha conquistado a todos con su gran talento y por su apariencia. En este caso, más de uno hizo zoom a una fotografía en particular, en donde aparece con sus 'pompis' tomando el sol. Además, recientemente la barranquillera siguió sorprendiendo a todos con ese cuerpazo y por lucir muchísimo más joven de lo que es.

No dejó nada a la imaginación y enloqueció a todos con su carita. En la primera foto sale sin una gota de maquillaje y más de uno se impresionó, porque parecía otra persona. Los comentarios no se hicieron esperar, ya que varios no podían con tanta belleza en una sola imagen.

"Diosas colombianas", "belleza pura", "Es tan bonita, sin maquillaje, sin importar qué", "El look natural", "Fenomenal 👏", "❤️ Flor del verano del jardín de venus ❤️", "Ella se ve tan joven", "Qué maravilla", "Bella y simpática como siempre con respeto", "Lo tuyo es ser guapa", "Me gustaría comer eso por días", dijeron algunos.

Hay que indicar que Sofía Vergara tiene una estrella en el paseo de la fama en Hollywood. En el 2014 el comité anunció que la colombiana recibiría este logro tan importante en el mundo del entretenimiento. Esto la convirtió en la segunda del territorio nacional en conseguir una estrella, ya que la primera es Shakira y se la dieron en el 2011.



Ha crecido en su carrera profesional, tanto así que llegó a hacer jurado en el reconocido programa de Estados Unidos, America's Got Talent. Junto a Simon Cowell, Howie Mandel y Heidi Klum comparten puesto para elegir a los mejores artistas en el país americano.