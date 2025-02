‘La Casa de los Famosos’ llegó hace una semana a las pantallas del Canal RCN y no ha dejado de sorprender desde su estreno, especialmente por los intensos enfrentamientos entre algunas participantes, como el que protagonizaron Yina Calderón y Melissa Gate.

El más reciente choque ocurrió en el Beauty, donde ambas aprovecharon la ocasión para recordarse las controversias previas que habían protagonizado en redes sociales antes de ingresar al reality.

Melissa reprochó a Yina sus comentarios anteriores, en los que la calificó como "desconocida". Yina, por su parte, respondió que, efectivamente, no sabía quién era cuando la anunciaron como aspirante a La Casa de los Famosos Colombia.

"No me conocías y, aun así, hablaste de mí porque te gusta hablar mal de todo el mundo. (…) No tienes derecho a criticar a nadie porque eres muy fea. Dios te odió primero. Además, tienes un c*** amputado", le dijo Melissa.

Lejos de callarse, Yina Calderón respondió criticando el cabello de Melissa y cuestionando su supuesta belleza. También mencionó que sus problemas de cadera se debían a complicaciones de salud derivadas de una inyección con una sustancia peligrosa que se aplicó años atrás.

En medio de la discusión, Melissa exigió a Yina que abandonara el Beauty, pero Yina se negó, asegurando que permanecería allí donde lo deseara. Finalmente, fue Melissa quien decidió marcharse.

"Así siempre es, sale corriendo. ¿Qué hacemos con Miss Universo?", comentó Yina tras su partida.

Ahora, la tensión en la casa se debe a el segundo eliminado del reality, la cual fue Sofía Avendaño, dejando nominada a Karina García tras su salida.

¿Cómo quedaron los cuartos en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Cuarto Agua:

José Rodríguez

Norma Nivia

Sofía Avendaño

Alerta

La Liendra

Mauricio Figueroa

Fernando 'El Flaco' Solórzano

Camilo Trujillo

Marlon Solórzano

Cuarto Fuego: