'La Casa de los Famosos' sigue generando sorpresas en esta nueva temporada. Los conflictos entre varios participantes no cesan, y los seguidores del reality siguen de cerca cada enfrentamiento.

Uno de los más comentados es el de Yina Calderón y Melissa Gate, quienes han protagonizado múltiples riñas desde su ingreso al programa. En el episodio más reciente, Melissa imitó el trasero de Yina colocándose relleno de ropa, lo que desató varias reacciones en redes sociales.

La parodia generó miles de comentarios entre los internautas, muchos de los cuales no pudieron contener la risa. Varios seguidores del reality señalaron que Calderón suele burlarse del físico de otras personas, pero se muestra inconforme cuando es objeto de burlas.

Lo que comenzó como una escena cotidiana en el área de peluquería terminó en un acalorado enfrentamiento verbal. Mientras Melissa Gate ayudaba a La Toxi Costeña a secarse el cabello, la llegada inesperada de Yina Calderón desencadenó una confrontación que rápidamente subió de tono.

Melissa no tardó en lanzar una observación directa: “La que dice las cosas de frente, me tiene de frente y nunca me dice nada”. Yina, por su parte, respondió con firmeza, asegurando que no tenía nada que decirle y que ni siquiera la conocía. Sin embargo, Melissa insistió en que Yina no debería opinar sobre personas con las que no tiene una relación cercana.

El intercambio de palabras se tornó más hostil cuando Melissa lanzó un comentario despectivo que avivó aún más la disputa: “Yo con feas no hablo, ¡con feas no hablo!”. Yina no se quedó callada y replicó con ironía, asegurando que a Melissa le molestaba que la calificara como una desconocida cuando, según ella, esa era la realidad.

Las críticas no terminaron ahí. En un intento por reforzar su punto de vista, Melissa fue más allá al decir: “Eres fea, Dios te odió primero”, lo que generó una reacción inmediata de Yina, quien respondió con sarcasmo, destacando aspectos físicos de su interlocutora.

Más tarde, en una conversación con otros participantes de la casa, entre ellos Karina García, Yaya Muñoz y Emiro Navarro, Melissa continuó refiriéndose a Yina en términos despectivos. Durante la charla, utilizó un nuevo apodo para referirse a su contrincante, llamándola “cara de artesanía maya” y reiterando sus comentarios sobre su apariencia.

Este no sería el primer episodio en el que Melissa recurre a apodos para referirse a Yina. En ocasiones anteriores, ya la había llamado “Fiona Calderón”, en alusión al personaje de la película animada Shrek.