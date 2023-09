“Yo la veo y la veo supercarismática, inteligente, hacía unos comentarios superprofundos; me parece una tipaza, brillantísima. Y no sé, yo soy loca”, dijo en tono irónico. Y agregó: “A parte, quién no le tendría envidia a una virreina internacional de la belleza; ¡Ah!, no, no ni nacional, bueno no. Sí yo soy loca, le tengo envidia”.

Aida Victoria y Valeria Giraldo, Miss Mor ¿Se enfrentarán en un ring de boxeo?

Este fin de semana se llevó a cabo el ‘Stream Fighters 2’ en el que creadores de contenido de Colombia y otros países de Latinoamérica se suben a un ring para demostrar sus habilidades en el boxeo.

Valeria Giraldo expresó su apoyo a este tipo de eventos, y hasta aseguró que le gustaría participar sin dejar de hacer referencia a Aida Victoria.

“#StreamFighters2 todos activos en el evento más espectacular de Latinoamérica. Búsquenme contrincante para próximo año. Que no sea la obsesionada”, escribió en Twitter.

Luego, Merlano respondió. “Dos puños míos no te van a quitar lo est..., pero de pronto sí lo cansona”. Ante esto, Giraldo decidió no quedarse callada y le hizo una invitación a la barranquillera: “A ver si permitiéndote tocarme se te quita un poquito la obsesión por mí”.

Finalmente, Aida Victoria reaccionó: “Por eso llevabas meses hablando de mí mientras yo te ignoraba. Hubieses empezado por ahí, lo que quieres es que te toque. Te enamoraste”.