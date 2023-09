Camila Avella defendió a Valeria Giraldo, Miss Mor, tras ser objeto de burlas

Por eso, habló acerca de este tema y la defendió, luego de varios memes que han surgido por todo lo que pasó en Miss Universe Colombia. En un principio dijo que Valeria es una excelente mujer y que no debería recibir tantos comentarios malos. "Valeria es un ser hermoso. Dense la oportunidad de conocerla, porque es de esas mujeres que te hace reír, es auténtica".

Luego de esto, contó una anécdota sobre cómo la paisa ayudó a Camila, porque necesitaba un pegante para sus pestañas postizas. "Y me decía, qué más necesitas y quién más necesita brillito. Era una niña que se le notaba el deseo de compartir, no era esa competencia, Valeria es una mujer muy linda persona. No se merece tanto 'hate'", dijo la nueva Miss Unvierse Colombia.

Asimismo, envió le envió un mensaje a todos, para que dejaran de un lado los comentarios negativos. Camila dijo que no fue nada fácil subirse a la tarima, además, a ella le dolían las rodillas. Sin embargo, al mirar tremendo escenario, no pudo evitar la emoción y olvidó aquel dolor.

En este mismo sentido, pidió que pensaran dos veces en hacer comentarios negativos, porque puede tener repercusión en la salud mental de los otros. Y aseguró que todas merecían ser miss Colombia