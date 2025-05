La empresaria, influencer y creadora de contenido Silvy Araujo abrió su corazón en una reciente dinámica de preguntas en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió uno de sus sueños más íntimos: convertirse en mamá. Con la sinceridad que la caracteriza, la Cartagenera de 29 años habló del proceso médico y emocional que está viviendo para prepararse para la maternidad, debido a una condición de salud que la ha acompañado desde hace varios años.

Durante su intervención, Silvy explicó que fue diagnosticada hace tiempo con púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), una enfermedad autoinmune que afecta la cantidad de plaquetas en la sangre. Esta condición puede representar un riesgo durante el embarazo, por lo que desde entonces, los médicos le recomendaron llevar un control estricto de su salud cuando llegara el momento de buscar un bebé.

“Siempre me dijeron que cuando quisiera quedar embarazada tenía que tener mucho cuidado, hacerme chequeos y planearlo de cierta manera. Hoy en día, gracias a Dios, tengo mis plaquetas bien estables, pero en un embarazo pueden subir o bajar", explicó.

Le puede interesar: ¿Una boda con muchas estrellas? Estos son los famosos que asistieron al matrimonio de Silvy Araujo

Por esta razón, aunque aún no ha iniciado la búsqueda activa, sí está haciendo todo lo posible para prepararse de forma responsable. "Me estoy haciendo todos mis chequeos. Como llevaba tantos años tomando pastillas anticonceptivas, quería revisar cómo estaba todo: mi reserva ovárica, mi útero, mis hormonas”, dijo Silvy, señalando que este proceso también le ha servido para reconectar con su cuerpo y sus emociones.

Un sueño que la acompaña desde siempre

Para Araujo, ser madre es uno de los sueños más grandes de su vida. En sus palabras, no se trata solo de un deseo, sino de una conexión profunda con el amor que siente por los niños y por la familia:

“Yo sueño con ser mamá. Amo los niños con locura. No me puedo imaginar yo con mis propios hijos, creo que me voy a morir de amor. Lloraría todos los días de mi vida porque no podría aguantar tanto amor”, confesó entre risas y emoción.

Aunque aclaró que no será algo inmediato, sí reafirmó que está “en proceso y planeando” este nuevo capítulo. También dejó claro que quiere que todo fluya de forma natural y bajo el tiempo perfecto: “No digo que mañana, pero cuando Dios quiera”.

No te quedes sin leer: ¿De dónde salió la canción que Camilo cantó en la boda de Silvy Araujo? Te lo contamos

¿Quién es Silvy Araujo?

Silvy Araujo es una reconocida influencer, empresaria y coach de estilo de vida saludable. Su carrera despegó gracias a sus rutinas de ejercicio, recetas saludables y consejos de bienestar, que comenzaron en YouTube y luego se expandieron a plataformas como Instagram y TikTok, donde suma millones de seguidores. A través de sus redes, ha compartido su transformación física y mental, inspirando a miles de personas a llevar una vida más activa y balanceada.

Además de su faceta digital, Araujo ha construido un sólido camino como emprendedora con su marca de productos saludables y contenido de entrenamiento personalizado. Su comunidad destaca no solo por su estética, sino también por su autenticidad, disciplina y conexión emocional con su audiencia.

Lea también: ¿Quién es el exnovio de Silvy Araújo? Ahora sale con famosa influencer

Su relación con Felipe Pino

Desde 2024, Silvy está casada con Felipe Pino, un empresario y creativo con quien mantiene una relación estable y muy cercana. A menudo comparten momentos de pareja en sus redes sociales, mostrando una complicidad llena de humor, respeto y apoyo mutuo. Ronald ha estado presente durante el proceso médico de Silvy y, según ella, es su principal soporte emocional para cumplir su anhelo de convertirse en mamá.

“Él sabe lo que esto significa para mí. Me acompaña a cada cita, me escucha, me abraza cuando tengo miedo…”, mencionó en una historia publicada semanas atrás. Aunque no han hablado públicamente sobre una fecha concreta para buscar un bebé, ambos han manifestado su deseo de formar una familia.

Más noticias: Denuncian a Yina Calderón por más de mil millones de pesos: “Págame la finca en Chicaque”

Un mensaje para sus seguidores

Silvy cerró su testimonio con una invitación a que más mujeres se escuchen y se revisen con tiempo, así no tengan un diagnóstico médico previo: “Es importante chequearse, conocerse, entender cómo está nuestro cuerpo. El embarazo no es solo tener un bebé, es un proceso que merece amor, conciencia y responsabilidad”.

Con esta revelación, Silvy Araujo demuestra una vez más que detrás de su energía vibrante y sus rutinas de entrenamiento, hay una mujer sensible, consciente y profundamente comprometida con sus sueños.