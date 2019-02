Shakira y Piqué celebraron su cumpleaños en medio de difícil momento

Shakira y Gerard Piqué son una de las parejas más famosas del mundo del entretenimiento a nivel mundial desde hace varios años. Su polémica unión generó todo tipo de comentarios y especulaciones, pues con el paso del tiempo las ocupaciones y trabajos los han mantenido alejados por largos espacios.

Sin embargo, a pesar de que fuertes noticias rumoraban una ruptura amorosa entre las celebridades en el 2018, ambos personajes decidieron terminar con estos chismes y plasmar en sus redes sociales el amor que aún mantienen tras casi nueve años de relación.

Por circunstancias de la vida, el 2 de febrero se convirtió en una fecha especial para la pareja, pues la colombiana y el español cumplen el mismo día, aunque con una década de diferencia. Una fecha que años atrás significaba celebración y festejo.

No obstante, desde algún tiempo para acá los famosos han atravesado situaciones difíciles que, sin duda, han desmotivado su estabilidad y han afectado directamente su tranquilidad, pues los problemas trascienden a un plano legal.

De acuerdo con lo informado por las autoridades españolas, a la barranquillera, que cumplió 42 años, le fue impuesta una querella por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública, por aparentemente un fraude de más de 14 millones de euros en IRPF e impuestos obligatorios.

A través de un comunicado oficial, Shakira se pronunció al respecto, considerando una falta de respeto a su imagen y reputación que la Fiscalía española filtrara esta información a la prensa, sin esperar a que se llevara el caso bajo las leyes apropiadas.

Sin embargo, Gerard Piqué tampoco se queda por fuera, ya que en noviembre de 2018 le fue impuesta una multa a pagar de 48 mil euros por conducir sin los permisos necesarios y de manera ilegal.

A pesar de estos obstáculos que han vivido en las últimas semanas, Shakira y Piqué no han perdido la energía y se les ha visto alegres junto a sus hijos Sasha y Milan, quienes han protagonizado varias de las publicaciones de Instagram.

Por su parte, la cuenta oficial de Twitter de FC Barcelona compartió una publicación del jugador, celebrando su cumpleaños número 32, junto a un breve mensaje de felicidades.

