Dulce María anunció que está comprometida

A sus 33 años, la actriz y cantante mexicana Dulce María se comprometió con el productor Paco Álvarez con quien sostiene una relación desde hace dos años y esperan formar una familia.

“Paco es todo lo que yo pedía en una persona”, expresó Dulce María a la revista ¡Hola! México, medio al que le confirmó su boda.

Dentro de los planes que tiene la pareja, se encuentra poder ser padres en “un futuro no muy lejano”, agregó la actriz.

Dulce María y Francisco ‘Paco’ Álvarez se conocieron a comienzos de 2016 durante las grabaciones del video de la canción ‘No sé llorar’, la cual fue estrenada en abril de ese año. A partir de ese momento cúpido hizo de las suyas y solo fue hasta comienzos de 2017 que, a través de sus redes sociales, Dulce María confirmó la relación.

Hace aproximadamente seis meses, la pareja estuvo en el ojo del huracán luego de una publicación que hizo ‘Paco’ en Instagram en la que aparecía una foto del pecho de Dulce María y lo acompañó del siguiente texto: “Frente al sol hicimos el amor mientras caía la luz en Santa Mónica y la negrura se tornaba muda. La promesa nació de nuestros labios”.

Este mensaje despertó incomodidad en varios seguidores de la artista que lo criticaron por publicar dicha imagen. ‘Paco’ respondió así a las críticas.

“¿Nunca has visto a alguien en bikini? Supongo que eso es muy fuerte para ti. Las palabras que están allí significan algo para nosotros, algo que nos llena de orgullo y amor. Algo que para nosotros tiene sentido. Para ti no lo tiene”, le escribió a uno de quienes lo criticó. “¿Como por qué estaría fuera de lugar escribirle algo a mi pareja y poner una foto juntos? Es que de verdad no entiendo”, agregó en otro mensaje.

Por: María Camila Torres – La FM